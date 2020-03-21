«А живот прикрыла»: Бузова показала фигуру в мини-бикини после слухов о беременности

Ольга Бузова долгое время не могла найти любовь после развода с Дмитрием Тарасовым. Казалось, что девушка разочаровалась в мужчинах. Даже два телепроекта не помогли ей возродить трепетные чувства и найти себе жениха. Однако летом прошлого года у нее завязался роман с блогером Давой. Сама артистка признавалась, что не ожидала, что ее сможет покорить публичный человек. Раньше она мечтала, чтобы ее избранник не был связан с шоу-бизнесом и светской жизнью.

Теперь Ольга каждый день делится своим счастьем. Она живет с возлюбленным вместе. Пара старается радовать себя даже без повода. Более того, каждый месяц они отмечают годовщину со деня знакомства. Поклонники стали подозревать, что певица беременна. Уже не одну неделю они обсуждают изменения в фигуре артистки. Сначала у Бузовой внезапно увеличилась грудь на два размера, а на днях фанаты заметили у нее наметившийся животик.

Пока телеведущая не реагирует на сплетни. Однако приехав в детокс-клинику она опубликовала фото в ярком мини-бикини. Рукой певица прикрыла область живота, а вот ее достаточно пышный бюст, по сравнению с тем, каким он был год назад, не остался без внимания пользователей Сети. Они стали гадать, действительно ли она ждет ребенка или прибегла к пластике.

«Как так быстро получить грудь», «Может жир с живота перекачивают в грудь какими-то ультрамодными дорогими процедурами?», «Забеременела она», «А живот прикрыла», «Ну откуда грудь появилась?», «Опять руками грудь увеличивает», «Фотошоп и все», «Беременна что-ли», — стали комментировали пост подписчики. Напомним, что Оля не раз говорила, что мечтает стать мамой. Она даже собиралась взять ребенка из детского дома к 35 годам.