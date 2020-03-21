«Никому не нужен»: Джиган устроил опасные гонки на гидроцикле

Недавно освободившийся из реабилитационного центра рэпер Джиган продолжает волновать общественность странным поведением. Ранее мужчина шокировал своих подписчиков, затушив об голову сигарету. Позже Устименко вдруг заявил, что является крестным отцом маленького Давида. Резюмировал он уверениями, что наркотики никогда не употреблял и практически готов взять фамилию жены.

Ранним субботним утром поклонники Джигана в буквальном смысле схватились за сердце, потому что рэпер вышел в открытую воду на гидроцикле и начал разъезжать там. Благо, в момент развлечения на многодетном отце был надет защитный жилет. Музыкант обнародовал видео, на котором катается на одноместном устройстве под собственную песню, в которой есть слова «теперь ты никому не нужен, таких, как ты, я ем на ужин».

Фолловеры же продолжают переживать за семью Джигана и Самойловой. Некоторые озвучили мысль, что Оксана якобы не пускает мужа домой, из-за чего он вынужден искать себе другие занятия. «Кто-то переиграл в GTA», «Устал показывать идеального человека», «Кольцо обручальное обратно надел, а в дом все не пускают», «Джига, береги себя, пожалуйста, гидроциклы опасны очень», — пишут они ему.