«Сладенькая»: годовалая дочь Костенко и Тарасова зажгла под любимую песню

Годовалая дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова зажгла под любимую песню. Видео с выступлением маленькой Миланы 25-летняя модель обнародовала на личной странице в Instagram. В кадре одетая в нарядное голубое платье до пят девочка с невероятным азартом и улыбкой на лице подпрыгивает на месте, крутится вокруг своей оси и прихлопывает ручками. На фоне, тем временем, в мультике «Малышарики» поют: «Прыгаем и пляшем во всей красе, и руками машем, танцуют все!».

«Ну почему ты такая сладенькая? Просто обожает эту песню с первого прослушивания», — рассказала Костенко.

Отметим, что Костенко души не чает в своих детях и старается как можно чаще размещать с ними фото и видео. Так, недавно, вся семья, включая маленькую Милану, приняла участие в крещении младшей девочки Евы.

Для важного события старшенькой купили специальное пышное платье и кружевную косынку. Анастасия старается уделять своим детям одинаковое количество внимания: пока маленькая Ева спит, Костенко активно развлекает Милану, бегая по дому и громко смеясь.