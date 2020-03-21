«Протирай микрофон салфеткой»: жена дала Леве Би-2 ценный совет во время коронавируса

Жена дала ценный совет солисту группы «Би-2» Леве во время пандемии коронавируса. В пятницу, 20 марта, музыкальный коллектив организовал для своих поклонников онлайн-концерт из собственной студии, где ребята обычно репетируют песни. Чтобы не заразить друг друга, мужчины расставили свои инструменты максимально далеко друг от друга, а барабанщик Борис и вовсе предпочел появиться на мероприятии в черной маске.

После исполнения одного из треков Лева рассказал, что сейчас его супруга находится в охваченной вирусом Испании. Во время очередного звонка Ася попросила мужа беречь себя, а чтобы тот не заразился, посоветовала использовать спиртовые салфетки.

«Сегодня, когда я собирался на этот эфир, моя супруга, которая сейчас находится в Испании — в эпицентре самых жестких мер против коронавируса, она мне такие напутствующие слова сказала: «Лева, ну, ты там главное микрофон протирай спиртовой салфеткой», — с улыбкой вспомнил он.

Сейчас, по словам музыкального коллектива, ребята работают над новым альбомом. Группе уже удалось записать около 4 треков. Шура и Лева признались, что очень мечтают о творческом отпуске, который, впрочем, от многих других артистов, запросто могут организовать себе сами.

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