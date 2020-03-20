Без татуировок: Елена Яковлева поделилась архивным снимком с маленьким сыном

Сейчас Денис Шальных ощутимо возмужал и сделал себе рисунки на лице.

59-летняя актриса театра и кино Елена Яковлева поделилась с подписчиками архивным семейным снимком. В кадре, помимо самой Елены, оказались ее действующий супруг – актер театра «Современник» Валерий Шальных и маленький сын Денис. Последнему на вид едва исполнилось лет шесть-семь. По снимку с уверенностью можно сказать – эти люди счастливы быть вместе.

«Быть семьей — означает являться частью чего-то очень замечательного. Это означает, что вы будете любить и сами будете любимыми всю оставшуюся жизнь», — сопроводила Яковлева кадр глубокомысленной подписью.

Фотография из прошлого очень заинтересовала поклонников актрисы. Так, многие обратили внимание на то, что на снимке Денис предстал без татуировок. Сейчас представить молодого человека без нательных рисунков практически невозможно.

«Какой был славный сынок, а теперь…весь в тату и прочих «инновациях», увы», — написали сразу несколько комментаторов.

Другие подчеркнули: картинка из прошлого действительно красивая, однако настоящее ничем не хуже: «У вас отличное настоящее! Ждите внуков и чаще с ними бывайте».

Третьи акцентировали внимание, что все члены семьи удивительным образом похожи друг на друга: «Такое редко бывает», — считают люди.

Отметим, недавно сын Елены Яковлевой Денис Шальных появился на передаче «Пусть говорят». Молодой человек высказал свое мнение по поводу конфликта Любови Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной, а также подметил, что решился свести татуировки, но только на одной половине лица.