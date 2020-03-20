«Вход только с чистыми зубами»: Воля и дети не пустили Утяшеву домой из-за коронавируса

Малыши знаменитой четы делают все, чтобы защитить свою семью от болезни.

Павел Воля и дети не пустили Ляйсан Утяшеву домой из-за пандемии коронавируса. Как и многие другие знаменитости, телеведущая и комик вынуждены находиться в собственной квартире практически круглосуточно, поскольку в столице отменились многие мероприятия с участием звезд. Кроме того, временно закрылись в Москве и социальные, а также развлекательные учреждения, в связи с чем детей перевели на дистанционное обучение.

Чтобы не скучать, Ляйсан и Паша устраивают дома семейные игры. Так, недавно Воля вместе с сыном и дочерью пародировали песню Little Big, которую петербургский коллектив сочинил для поездки на «Евровидение». До того, как стало известно об отмене песенного конкурса, Утяшева предложила группе взять ее мужа с собой выступать. «У него чистейший английский», — пошутила она.

Недавно Ляйсан, судя по всему, пришлось куда-то отлучиться. Когда она вернулась, дома ее ждал сюрприз — закрытая дверь и объявления о невозможности проникнуть внутрь.

«Вход только с чистыми зубами! Помой руки! Закрыта!» — гласил текст на бумаге.

Подход сына и дочери к собственной безопасности посмешил Ляйсан.

«Писали дети», — прокомментировала она.

Ранее Утяшева призывала своих подписчиков не паниковать из-за коронавируса и посвятить время себе. Телеведущая отметила, что временный карантин — хороший повод «офигенно самоизолироваться».