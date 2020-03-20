«Зачем этим хвастаться?»: Тарасова затравили за помощь старикам во время коронавируса

Полузащитник казанского «Рубина» рассказал, что купил в магазине несколько пачек макарон для пенсионеров.

Подписчики затравили Дмитрия Тарасова за пост в Instagram. Полузащитник казанского «Рубина» рассказал, что на днях ходил в магазин, чтобы обеспечить жену и двух дочерей провизией на неделю. Мимоходом спортсмен помог приобрести некоторые товары и пенсионерам, которые в тот момент находились на кассе.

Дмитрий отметил: в столь непростое время, когда люди паникуют из-за стремительного распространения коронавируса, ему очень захотелось помочь самой социально незащищенной категории населения.

«От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. Вокруг нас есть пожилые и одинокие люди, которым самим приходится ходить в магазин за продуктами. Это могут быть даже ваши соседи по поселку или дому. На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им правда сейчас лучше не совершать лишние вылазки в город», — озвучил он свои мысли.

Реакция фолловеров однако оказалась не такой, на какую рассчитывал Дмитрий. Подписчики осудили Тарасова за то, что он решил рассказать о содеянном, вместо того, чтобы скромно промолчать об этом.

«Помог — молодец ! Зачем это писать? Какой я классный, похвалите меня! Поступок «мужчины». Хвастовство!», «Дочери своей лучше помоги», «Добродетель, не ври», «Что-то с вами не то, Дмитрий», — забросали они его негативом.

Нашлись, впрочем, и те, кто добрый жест Тарасова поддержал. «Отличная идея, так держать», «Добрый и отзывчивый вы, спасибо!» — поддержали люди футболиста.