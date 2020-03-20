«Хочу с тобой на карантин»: Тимур Родригез сочинил песню про коронавирус

Начал за здравие, закончил, как и положено, о любви.

Шоумен Тимур Родригез, который нет-нет да и порадует поклонников рэпом собственного сочинения, написал песню про коронавирус. Ведущий исполнил ее, снимая себя на видео, в своей машине, использовав для ролика все актуальные средства защиты: маску, антисептик, перчатки и прочее.

Артист ловко зарифмовал строчки о том, что он сам еще не болен, но всерьез обеспокоен ментальным здоровьем нации. Певец вспомнил про пустые полки магазинов и ажиотаж вокруг туалетной бумаги. Ну а закончил композицию на романтической ноте, отметив, что вирус может стать отличным поводом влюбленным побыть вместе.

«Хочу с тобой на карантин, хочу тет-а-тет, хочу один на один. И пусть от страха бьет адреналин, пусть под нами горит подоконник, пол, кровать и ковролин!» — спел Родригез в лучших традициях современных песен о любви.

Поклонники Тимура высоко оценили старания артиста в комментариях. Некоторые отметили, что это первый ролик о коронавирусе, который хочется пересматривать снова и снова.