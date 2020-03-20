«Мне больно про это говорить»: Канделаки объяснила, из-за чего перестала дружить с Садальским

Тина Канделаки с грустью вспоминает закончившуюся дружбу со Станиславом Садальским. В беседе с Региной Тодоренко журналистка напомнила, как после прекращения общения актер регулярно посвящал ей в Instagram гневные посты. Он критиковал ее произношение, отмечал, что по приезду в Москву Тина якобы вообще не знала грузинского языка, а к ее образованию приложили руку многие его знакомые и сам Станислав.

Канделаки призналась: когда-то Садальский действительно был для нее очень близким человеком, однако одного проступка простить ему она все же не смогла.

«Прекрасный человек. Он правда очень многое для меня сделал в жизни, тепло ко мне отнесся в начале моей карьеры. Правда был моим товарищем, очень близким мне человеком. Мне даже больно говорить про это. Его проблема, почему он глубоко одинокий человек, в том, что он абсолютно не умеет следить за своим языком. Он некорректно повел себя по отношению к моей маме, когда у меня из жизни ушел папа. Поэтому мы и перестали общаться», — поведала она.

Подробности той ситуации Тина предпочла оставить при себе. Сейчас Канделаки и Садальский не общаются, однако журналистка признается: плохое про бывшего друга она говорить не будет. За время работы в публичном пространстве у нее выработался иммунитет к тем сплетням, которые о ней распускают. Несдержанность в речи Канделаки назвала проблемой многих публичных людей.