«Никогда плохо не говорю»: Канделаки изо всех сил соблюдает нейтралитет с Собчак

Телеведущая призналась: она настолько перегружена работой, что у нее просто нет времени на споры.

Тина Канделаки старается не говорить плохо про Ксению Собчак. В этом она сама призналась Регине Тодоренко в новом выпуске шоу «Пятница с Региной». Журналистка поведала, что достаточно сильно перегружена работой, из-за чего у нее практически всегда не остается времени на поддержание недомолвок.

«Ксения молодец, красавица, умница. Человек работает, дай Бог здоровья, чтобы все в жизни у нее получалось, чтобы сохранялась уверенность в том, что она может оценивать всех», — высказалась она.

Тина также акцентировала внимание: сама она Собчак не трогает. Говорит о ней лишь тогда, когда ей задают вопросы во время интервью. Что должно произойти, чтобы Канделаки высказалась о коллеге нелестно, сама Тинатин не знает.

«У всех бывают и провалы, и взлеты. И жизнь устроена так, что все коллеги, которые меня обсуждают, будут сопровождать меня в течение всей жизни. Сама я никогда про Собчак плохо не говорю», — философски рассудила она.

Отметим, в пятницу, 20 марта между журналистками вновь возникла недомолвка на фоне пандемии коронавируса. Так, Собчак обвинила Канделаки в меркантильности, а Тина попросила Ксению быть сдержаннее.