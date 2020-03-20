Звезда Comedy Club не смог решить задачку из школьной программы

Илья Соболев не успел посчитать в голове пример из учебника по математике.

Рэпер L’One, он же Леван Горозия, стал гостем You-Tube шоу Антона Шастуна «Контакты». По правилам, герою задаются вопросы, отвечать на которые должны люди, записанные в его телефонной книжке.

Артист двигался неплохо, точнее, его друзья успешно отвечали на каверзные вопросы ведущего. Но в финале передачи была задана задачка из школьной программы: чему равен икс, если икс в квадрате, разделенный на три, равен трем.

Для ответа было решено позвонить популярному комику Илье Соболеву. У Горозии было всего 30 секунд, чтобы добиться от юмориста правильного ответа, но из этой затеи ничего не вышло.

«Бей и убегай!», — ответил Соболев, услышав вопрос.

Это спровоцировало смех в студии, который отнял драгоценные секунды.

«Скажи цифру от одного до трех, и это не один и не два. Быстрей!» — умолял друга Леван, который уже сам посчитал в уме правильный ответ.

Однако, даже после такой подсказки Соболев не сориентировался с ответом и звонок прервали из-за кончившегося времени. После этого рэпер позвонил с этим же вопросом своей теще Ольге Олеговне, и та успела посчитать за полминуты. В итоге артист победил в шоу «Контакты».