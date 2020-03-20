«Желания не изменились»: Гном Гномыч попросил у Рудковской и Плющенко братика

Продюсер Яна Рудковская обнародовала в личном микроблоге сына Саши архивное видео.

В ролике трехлетний мальчик, сидя на фазенде, твердо заявляет родительнице, что желает нянчить малыша. Отвечая на вопрос, что он будет с ним делать, Плющенко-младший заявил, что намерен пеленать нового родственника, давать ему соску, кормить молоком и катать на коляске.

Несмотря на то, что с момента съемки забавного ролика прошло четыре года, желания юного Саши не изменились. Этот факт корректно подчеркнула сама Рудковская.

«Желания спустя четыре года все те же», — высказалась она.

Правда, заводить еще одного ребенка Плющенко и Рудковская все-таки не планируют. Ранее этот вопрос обсуждался во время съемок автобиографичной передачи «ЯнаСупер», но позже тема в семье не затрагивалась. Сейчас маленький Саша с особым усердием заботится о домашнем питомце – маленькой собачке Фифе. С ней он даже участвует в модных фотосессиях и выходит в свет.