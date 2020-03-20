«Найдут признания про стертые колени»: Гордон вновь высказалась по «измене» Жорина с Седоковой

Екатерина Гордон вновь высказалась по «измене» бывшего супруга Сергея Жорина с певицей Анной Седоковой. Ранее звездный юрист обличила адвоката в том, что тот якобы занимался любовью с артисткой в супружеской квартире в момент, когда она сама лежала в больнице на сохранении.

Позже и Седокова, и Жорин слова Гордон опровергли. Анна акцентировала внимание, что в те времена, о которых ведет речь Катя, она встречалась совсем с другим мужчиной. Сергей же акцентировал внимание, что не встречался с певицей лично, всегда общаясь только по переписке.

Объяснения Жорина и Седоковой Гордон не убедили. Адвокат разместила новый пост, в котором заявила, что для Анны обязательно найдут фотографию, которая прямо доказывает факт пребывания в квартире юриста. Кроме того, у Кати якобы есть доказательства — переписки, показывать которые она не будет, чтобы сохранить собственное достоинство.

«Аня, ну найдут ваши признания про стертые колени. Вы хотите, чтобы я рассказала все подробнее? Я могу, только это не надо ни мне, ни вам. Надеюсь, вы тогда забрали все кремы из нашей на тот момент ванной», — отрезала она.