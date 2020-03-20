«Держите рефлексы в узде»: Канделаки ответила Собчак на обвинения в меркантильности

Тина Канделаки хлестко ответила Ксении Собчак на обвинения в меркантильности. Ранее ведущая программы «Осторожно, Собчак» возмутилась тем, что магазин косметики, принадлежащий Канделаки, якобы продает медицинские маски значительно дороже, чем их можно приобрести в обычной аптеке.

Тина решила развеять все слухи по поводу озвученного. В личном Telegram-канале Канделаки сначала иронично перечислила все имеющиеся у Собчак заслуги, а затем спросила, что сделала последняя, чтобы защитить своих подчиненных от возможного заражения.

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«Я пыталась купить маски везде, в том числе оптом. Их сейчас просто нет, а ведь моим сотрудникам они очень нужны. Тот же антисептик известной марки я купила им на треть дороже предыдущей цены. Ну и важное: сколько масок по 10-50-196 рублей, при сравнимых со мной условиях, вы произвели за последнюю неделю? Кому помогли ими, антисептиками и средствами гигиены?» — задала вопрос Канделаки.

В качестве резюме журналистка попросила «коллегу» быть более сдержанной и осмотрительной в своих высказываниях, а также беречь здоровье в условиях коронавируса, поскольку сейчас это особенно необходимо.