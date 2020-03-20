«Не пролила ни одной слезы»: Абрамова вспомнила, как отмолила любимого человека

В своей колонке для сайта Teleprogramma.pro 48-летняя Лера Кудрявцева рассказала об откровенной беседе с Татьяной Абрамовой. Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» подметила, что люди по природе своей избегают тревожных мыслей, связанных с жизненными испытаниями.

О каких-то переживаниях мы можем узнать, прочитав об этом в книгах, какую-то драму испытать вместе с главными героями кино, желая лишь одного — никогда не сталкиваться с реальными проблемами. Но в жизни все иначе. Кто-то может проявить силу характера, а кто-то теряет себя, столкнувшись с трудностями.

В интервью с актрисой театра и кино супруга хоккеиста Игоря Макарова узнала о личных тайнах знаменитости. Так, Абрамова вспомнила, как боролась и практически отмолила жизнь любимого человека.

Кудрявцева не стала скрывать: она была удивлена личной историей Татьяны. Тем, что хрупкая с виду женщина не опустила рук и не поддалась панике, столкнувшись с серьезным испытанием. На тот момент речь шла о жизни и смерти.

Абрамова заверила, что все то время, пока ее родной человек находился на операции, а это порядка шести часов, она не переставала читать канон за болящего. Телеведущая подметила, что актриса собрала всю внутреннюю энергию, вложив свою любовь в искреннюю молитву.

При этом знаменитость не позволяла себе плакать, боясь, что уже не сможет совладать со своими эмоциями. Актриса понимала, что ей нужно быть очень сильной, иначе весь груз переживаний просто сломит ее, лишив надежды.

«Я не пролила, Лер, ни одной слезы! Я понимала, что как только я дам волю слезам, я расслаблюсь», — отметила Татьяна.

В своей звездной колонке Кудрявцева не стала раскрывать имя человека, ради которого Абрамова была готова бороться до последнего в надежде, что это спасет ему жизнь. Об этом и многом другом сама артистка рассказала в студии программы.

Новый выпуск ток-шоу «Секрет на миллион» смотрите в эту субботу, 21 марта, в 21:00 на НТВ.