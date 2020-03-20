«В Аргентине все ходят к психологам, а выгульщики собак получают около 50 тысяч рублей в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Татьяна Абрамова поделилась своей болью»
Лера Кудрявцева

«Не пролила ни одной слезы»: Абрамова вспомнила, как отмолила любимого человека

Актриса согласилась дать интервью ведущей программы «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой.

«Не пролила ни одной слезы»: Абрамова вспомнила, как отмолила любимого человека
Татьяна Абрамова (Фото: пресс-служба НТВ)

В своей колонке для сайта Teleprogramma.pro 48-летняя Лера Кудрявцева рассказала об откровенной беседе с Татьяной Абрамовой. Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» подметила, что люди по природе своей избегают тревожных мыслей, связанных с жизненными испытаниями.

О каких-то переживаниях мы можем узнать, прочитав об этом в книгах, какую-то драму испытать вместе с главными героями кино, желая лишь одного — никогда не сталкиваться с реальными проблемами. Но в жизни все иначе. Кто-то может проявить силу характера, а кто-то теряет себя, столкнувшись с трудностями.

В интервью с актрисой театра и кино супруга хоккеиста Игоря Макарова узнала о личных тайнах знаменитости. Так, Абрамова вспомнила, как боролась и практически отмолила жизнь любимого человека.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева не сдержала слез на интервью с Татьяной Абрамовой (Фото: пресс-служба НТВ)

Кудрявцева не стала скрывать: она была удивлена личной историей Татьяны. Тем, что хрупкая с виду женщина не опустила рук и не поддалась панике, столкнувшись с серьезным испытанием. На тот момент речь шла о жизни и смерти.

Абрамова заверила, что все то время, пока ее родной человек находился на операции, а это порядка шести часов, она не переставала читать канон за болящего. Телеведущая подметила, что актриса собрала всю внутреннюю энергию, вложив свою любовь в искреннюю молитву.

При этом знаменитость не позволяла себе плакать, боясь, что уже не сможет совладать со своими эмоциями. Актриса понимала, что ей нужно быть очень сильной, иначе весь груз переживаний просто сломит ее, лишив надежды.

«Я не пролила, Лер, ни одной слезы! Я понимала, что как только я дам волю слезам, я расслаблюсь», — отметила Татьяна.

В своей звездной колонке Кудрявцева не стала раскрывать имя человека, ради которого Абрамова была готова бороться до последнего в надежде, что это спасет ему жизнь. Об этом и многом другом сама артистка рассказала в студии программы.

Новый выпуск ток-шоу «Секрет на миллион» смотрите в эту субботу, 21 марта, в 21:00 на НТВ.

Тэги

дети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаЛера КудрявцеваНовости googleПрограмма "Секрет на миллион"Татьяна Абрамова
Loading...