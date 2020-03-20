«Людям фиолетово на дешевый выпендреж»: сын Водонаевой пристыдил звездную мать

Спустя почти две недели Алена Водонаева выложила в Сеть видео со своим участием, снятое на 8 Марта. На ролике модель в сиреневом костюме и с букетом цветов позирует перед камерой, а снимает ее собственный сын, которому сейчас 9 лет.

«Богдан, я красиво оделась?» — спросила звезда у единственного наследника. «Да, но многим людям, так же как и мне, просто фиолетово на дешевый выпендреж», — ехидно ответил мальчик.

Алена пристыжено улыбнулась после прямолинейной реплики сына.

«Я ж не для них, я для себя выпендриваюсь», — оправдалась она.

Поклонники модели отмечают в комментариях, что у Богдана отличное чувство юмора. Людям понравилось, как иронично и тонко мальчик подколол свою маму. Ну а сама звездная родительница блеснула самоиронией, не испугавшись выложить этот ролик в свою ленту.

Напомним, недавно Водонаева смогла поймать новую волну хайпа, высказавшись о материнском капитале. Слова модели задели многих политиков и общественных деятелей, после чего она сменила курс своих выступлений со скандалов в шоу-бизнесе на темы сексизма, здравоохранения и экономики.