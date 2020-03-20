Анна Семенович призвала помогать пожилым людям во время эпидемии

Старикам, которые находят в группе риска, не стоит лишний раз выходить в магазин или банк, считает певица.

Певица Анна Семенович, которая в дни коронавирусной эпидемии предпочитает оставаться дома, напомнила поклонникам о важном моменте, ради которого все-таки стоит выйти на улицу.

Артистка отметила, что опасный вирус сильнее всего бьет по пожилым людям. Поэтому она призвала людей активно доносить информацию о профилактике заболевания своим родителям, бабушкам, дедушкам, соседям в возрасте, а также позаботиться о них.

«Что делать? Попросить их не выходить из дома. Купить им все необходимые продукты и лекарства. Помочь с домашними делами, например, заплатить за них коммуналку, чтобы они не шли в учреждения и не стояли в очереди», — пишет экс-«Блестящая» в Instagram.

Напомним, что согласно мировой статистике, действительно, люди в возрасте больше подвержены риску заражения коронавирусом, чем молодежь. И летальные исходы тоже происходят, в основном, с пожилыми людьми. В России на сегодняшний день зарегистрировано около 150 случаев заражения.