Митя Фомин изъявил желание стать донором спермы

Певец Митя Фомин готов предоставить свой генетический материал девушкам. Исполнитель изъявил желание стать донором спермы. По словам звезды, в России огромное количество успешных женщин, которые реализовали себя в работе и бизнесе. При этом у представительниц прекрасного пола нет семьи. К детям, как он уверен, эти дамы готовы, но ищут качественный материал.

Сам он считает, что его гены отличные, несмотря на бурную молодость и случайные связи. Кроме того, у него все в порядке с наследственностью. Здоровье его не подводит.

«Я бы выступил донором спермы, но только, если буду уверен, что у ребенка будет настоящая мать и семья. Готов общаться с девушками, которые находятся в поисках качественного семени». Митя Фомин

У Фомина, как он добавил, всего одно условие. Он предоставляет сперму, но на большее женщина претендовать не должна. Жениться на ней он не собирается. При этом сам артист в будущем буде помогать финансово в воспитании чада, сообщает «СтарХит».