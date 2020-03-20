Татуированный сын Елены Яковлевой расстался со своей девушкой

Сын звезды картины «Интердевочка» актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, который известен огромным количеством татуировок на теле и лице, расстался с девушкой. У него с прекрасной особой ранее был бурный роман. В прошлом году он хвастался, что наконец-то встретил любовь всей своей жизни. Избранницу сына Яковлевой звали Анастасия Рот. Она увлекалась рисованием и компьютерными играми.

О конце отношений сообщил товарищ Дениса Шальных. Причем девушка недолго тосковала в одиночестве. Она уже живет с другим парнем. Сам Шальных пока одинок. Он, как заверил его приятель, сосредоточен на карьере.

Известно, что в последнее время Денис Шальных работает парикмахером в одном из заведений столицы. Кстати, татуированная внешность в данной ситуации сыграла ему только на руку. У него появилось много постоянных клиентов.

Добавим, что до отношений с Анастасией Рот Денис Шальных два годы был женат на студентке Виктории Мельниковой. Они тайно от акул пера расписались в 2017 году. На церемонии была замечена и Елена Яковлева. Однако время показало, что Шальных еще не готов заводить семью, сообщает «СтарХит».

Кстати, в планах у Шальных свести часть своих татуировок. Как отмечал молодой человек, некоторые ему откровенно надоели. Особенно на лице, что всегда привлекает к нему повышенное внимание прохожих. Процедура, надо признать, не из дешевых, поэтому Шальных придется серьезно раскошелиться.