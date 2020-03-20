«Посылаю чистую любовь и молитвы»: Узерли обратилась к поклонникам из-за пандемии

36-летняя Мерьем Узерли не осталась в стороне от проблемы распространения коронавируса. Партнерша Халита Эргенча обратилась к поклонникам из-за пандемии. Так, актриса из турецкого сериала «Великолепный век» посоветовала верным почитателям не пренебрегать всеми правилами личной гигиены. Как можно чаще мыть руки, отказаться от рукопожатий при встречах. Кроме того, знаменитость надеется, что многие будут соблюдать карантин, помня о важности самоизоляции.

Говоря о пандемии, Узерли заверила, что нужно следовать всем рекомендациям: меньше появляться на улице, избегать посещения мест с большим скоплением людей. Не только ради собственного здоровья, но и окружающих.

«Я посылаю чистую любовь и молитвы всем! Мы сейчас столкнулись с огромной глобальной проблемой. Возможно, самой важной проблемой нашего времени!! Пожалуйста, оставайтесь дома. В данной ситуации я хочу поблагодарить и выразить свое уважение всем работникам медицинской сферы: врачам и медсестрам. Людям, которые работают в аптеках, тем, кто убирает мусор на улицах города. А также пожарным, полицейским. Этот список бесконечен. Я искренне благодарна всем, кто проявляет солидарность, не забывая о любви и ответственности», — отметила Узерли.

Сама Мерьем путешествует исключительно в защитной маске и одноразовых перчатках. Из-за пандемии актриса из сериала «Великолепный век» больше времени проводит дома. У знаменитости есть шестилетняя дочь Лара. Свою наследницу партнерша Халита Эргенча воспитывает сама, без помощи отца девочки.