Близкие бывшие: Деми Мур нежно поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения

Звезда Голливуда Деми Мур очень трогательно поздравила своего бывшего супруга, Брюса Уиллиса, с днем рождения. В течение многих лет пара была счастлива в браке, влюбленные даже завели трех чудесных дочурок. К сожалению, в 2000 году семейная идиллия оборвалась, а одна из самых известных пар мира грез закончила отношения разводом.

Однако Брюс и Деми сохранили дружеские отношения, этот факт подтверждает новый пост в личном Instagram-аккаунте актрисы. Мур трогательно поздравила Уиллиса с 65-летием, выложив фотографию, на которой вся семья все еще вместе и счастлива. Подпись тоже получилась довольно милой, Мур поблагодарила своего бывшего супруга за три величайших подарка в ее жизни, речь идет, разумеется, о дочках.