«У меня не коронавирус, совсем другие симптомы»: Покровский восстанавливается после болезни

Как отметил музыкант, он созванивался со знакомыми врачами и они его успокоили.

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский заявил, что сейчас болеет и пытается восстановить пошатнувшееся здоровье. Все свободное время, а в связи с коронавирусом его теперь много, он проводит в своей студии. Семья, как он выразился, не пускает его наверх.

«Не беспокойтесь. Я звонил знакомым врачам: у меня не коронавирус, совсем другие симптомы. От этого не легче, зато масса времени для творчества в уединении». Максим Покровский

По словам певца, он искренне сочувствует всем музыкантам, у которых из-за коронавируса сорвались гастроли. Сам он, как выразился, успех запрыгнуть в последний вагон. Провел презентацию своего альбома «Хочу бодаться!» в Москве и Санкт-Петербурге. При этом отметил, что залы на его выступлениях были неполными. Некоторые люди уже начали тогда подстраховываться и перестали посещать места массового скопления людей.

Исполнитель добавил, что пока не знает, как будут дальше развиваться события. Все артисты в связи с эпидемией заняли выжидательную позицию, и он не исключение, сообщает «МК».

Напомним, что коронавирусом заболели уже свыше двухсот тысяч человек. Количество умерших приближается к отметке в девять тысяч.