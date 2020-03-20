«Пока эпидемия меня не коснулась»: Забияка заговорила о мерах предосторожности

37-летняя Ирина Забияка не осталась в стороне от темы, связанной с распространением коронавируса по всему миру. При этом солистка группы «Чи-ли» заверила, что пока еще эпидемия ее близких никак не коснулась. Несмотря на это, артистка старается не пренебрегать мерами предосторожности. Так, певица обходит стороной места с большим скоплением людей: торговые центры, кинотеатры, развлекательные комплексы и другие учреждения.
«Пока эпидемия меня не коснулась. Мы в принципе в период любых эпидемий избегаем людных мест», — отметила артистка.
Забияка припомнила, что еще пару лет назад, они с сыном Матвеем в течение десяти месяцев проболели 12 раз. Дело дошло и до госпитализации. Наследника артистки положили в больницу с отитом, а саму Ирину увезли с тяжелейшей двухсторонней пневмонией. Поп-исполнительница находилась под наблюдением врачей на протяжении трех недель. По этой причине знаменитость считает, что вне зависимости от пандемии, любой больной человек не имеет права выходить на работу и посещать общественные места.
Артистка припомнила историю, произошедшую с ее близкой подругой в одном из магазинов электронной техники. Девушку возмутил тот факт, что ее консультировал больной продавец, который судя по симптоматике, должен был находится дома на больничном, но никак не на работе.
«Она поинтересовалась, почему он не в маске. И услышала в ответ: вам надо, вы и надевайте. И таких примеров тьма. Вот это нужно пресекать», — добавила певица.