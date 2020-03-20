«Пока эпидемия меня не коснулась»: Забияка заговорила о мерах предосторожности

37-летняя Ирина Забияка не осталась в стороне от темы, связанной с распространением коронавируса по всему миру. При этом солистка группы «Чи-ли» заверила, что пока еще эпидемия ее близких никак не коснулась. Несмотря на это, артистка старается не пренебрегать мерами предосторожности. Так, певица обходит стороной места с большим скоплением людей: торговые центры, кинотеатры, развлекательные комплексы и другие учреждения.

«Пока эпидемия меня не коснулась. Мы в принципе в период любых эпидемий избегаем людных мест», — отметила артистка.

Забияка припомнила, что еще пару лет назад, они с сыном Матвеем в течение десяти месяцев проболели 12 раз. Дело дошло и до госпитализации. Наследника артистки положили в больницу с отитом, а саму Ирину увезли с тяжелейшей двухсторонней пневмонией. Поп-исполнительница находилась под наблюдением врачей на протяжении трех недель. По этой причине знаменитость считает, что вне зависимости от пандемии, любой больной человек не имеет права выходить на работу и посещать общественные места.

Артистка припомнила историю, произошедшую с ее близкой подругой в одном из магазинов электронной техники. Девушку возмутил тот факт, что ее консультировал больной продавец, который судя по симптоматике, должен был находится дома на больничном, но никак не на работе.