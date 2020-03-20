Вячеслав Малежик уже несколько лет пытается спасти жену от депрессии

Музыкант Вячеслав Малежик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил знакомство со своей супругой Татьяной. Вместе они с 1977 года. У них в браке родилось два сына.

«С женой мы познакомились в Донецке. У нас был там концерт, а она обучалась в те годы в местной театральной студии. В какой-то момент вышло перед нами десять девушек. Одна лучше другой. Мне выпала честь пригласить их на концерт. Они пришли в итоге к нам на выступление. Все случилось моментально. Правда, я поначалу влюбился в подружку жены, а она в моего дружка. Мы только через два года друг другу в этом признались. Но мы друг от друга все равно не могли оторваться». Вячеслав Малежик

Как отметил исполнитель, примерно к тридцати годам он понял, что нагулялся. «Кроме того, Татьяна одной левой всех девушек вытеснила из моей жизни. Вскоре я познакомил ее с родителями. Она меня со своими отцом и матерью. Ее родители поставили меня на колени и попросили поцеловать икону. Так они благословили нас на брак», — отметил певец.

больше по теме Сердца Вячеслава Малежика девять лет добивалась принцесса из Камбоджи Как отметил артист, он к этой девушке не испытывал никаких чувств.

Сейчас в жизни пары не самые простые времена. Малежик спасает супругу от затяжной депрессии. «Пока жена ухаживала за мной в больнице после инсульта, у нее самой случилась депрессия. Сейчас я помогаю ей выпутаться из непростой ситуации. Мы решили не так давно повенчаться с Татьяной. Я не думал, что смогу быть рядом с одним человеком на протяжении стольких лет и не надоедать друг другу, но так случилось», — заметил Вячеслав Малежик.