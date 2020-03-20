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Вячеслав Малежик уже несколько лет пытается спасти жену от депрессии

Как отметил музыкант, он помогает супруге выпутаться из непростой ситуации.

Вячеслав Малежик уже несколько лет пытается спасти жену от депрессии
Малежик вытаскивает супругу из затяжной депрессии/http://globallookpress.com/

Музыкант Вячеслав Малежик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил знакомство со своей супругой Татьяной. Вместе они с 1977 года. У них в браке родилось два сына.

«С женой мы познакомились в Донецке. У нас был там концерт, а она обучалась в те годы в местной театральной студии. В какой-то момент вышло перед нами десять девушек. Одна лучше другой. Мне выпала честь пригласить их на концерт. Они пришли в итоге к нам на выступление. Все случилось моментально. Правда, я поначалу влюбился в подружку жены, а она в моего дружка. Мы только через два года друг другу в этом признались. Но мы друг от друга все равно не могли оторваться».

Вячеслав Малежик

Как отметил исполнитель, примерно к тридцати годам он понял, что нагулялся. «Кроме того, Татьяна одной левой всех девушек вытеснила из моей жизни. Вскоре я познакомил ее с родителями. Она меня со своими отцом и матерью. Ее родители поставили меня на колени и попросили поцеловать икону. Так они благословили нас на брак», — отметил певец.

Сейчас в жизни пары не самые простые времена. Малежик спасает супругу от затяжной депрессии. «Пока жена ухаживала за мной в больнице после инсульта, у нее самой случилась депрессия. Сейчас я помогаю ей выпутаться из непростой ситуации. Мы решили не так давно повенчаться с Татьяной. Я не думал, что смогу быть рядом с одним человеком на протяжении стольких лет и не надоедать друг другу, но так случилось», — заметил Вячеслав Малежик.

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