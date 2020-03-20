«Русалочка»: Анна Седокова сменила цвет волос

В личном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» певица Анна Седокова показала себя с новым цветом волос. Вместо привычной брюнетки на фотографии поклонники увидели радикально преображённую диву с насыщенным глубоким розовым оттенком. Поклонники пришли в восторг от нового образа звезды и поспешили оценить преображение:

«Ух ты!!! Вот это цвет!», «Волосы просто огонь, Вам идет», «Русалочка», «Розовый цвет волос огонь!», «Аня, тебе очень идет», «Цвет огонь» — и это лишь часть эмоциональных комментариев от читателей Седоковой.

Преображение звезда совершила к первому выпуску своего нового ютуб-шоу «Квартира 69». От идеи проекта до ее воплощения, кстати, прошло 2, 5 месяца, подчеркнула артистка. Причем, до собственного проекта Седокова много раз пыталась состояться как телеведущая, но «на телек» ее не брали:

«Я все время была недостаточно хороша для них. Больших боссов на ТВ, — размышляет певица. И добавляет: «И вот проснувшись однажды утром, я поняла, что для того, чтобы осуществить свою мечту, тебе не нужно одобрение других. Я просто написала тут в инсте — Я буду делать шоу».

Кто именно стал героем первого выпуска, певица сохранила в тайне.