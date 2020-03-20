Сердца Вячеслава Малежика девять лет добивалась принцесса из Камбоджи

Музыкант Вячеслав Малежик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, что его на протяжении девяти лет добивалась камбоджийская принцесса. Девушка училась в московском хореографическом институте. Их знакомство случилось в 1971 году.

«Она была принцессой в своей стране. Может племянницей принца. Это было мимолетное увлечение. Я был больше увлечен не ей, а гитарой в те годы. Я не хотел сложностей между странами. В бурную атаку не переходил. Я сдуру поцеловал ее однажды в щеку. Она месяца два ко мне приставала. Спрашивала насколько я серьезно к ней отношусь и какие у меня намерения».

Вячеслав Малежик

Вскоре случилась обострение отношений между Камбоджей и СССР. Девушка покинула нашу страну. «Она мне не нравилась. Не было какой-то искры, поэтому я думал, что мы расстались навсегда», — сказал Малежик.

Впрочем, выяснилось, что девушка не переставала любить Малежика. Они снова встретились уже в 1980 году. «Я в ту пору был уже глубоко женат. Помню, лежал после возвращения с концерта дома и вдруг раздался звонок. Она мне позвонила. Прочитала статью, где рассказывалось про меня. Она сильно повзрослела, конечно, за эти годы. Но во мне ничего не шевельнулось. Мы обменялись подарками при встрече. Я познакомил даже жену с ней. Мы обнялись на прощание и больше не встречались», — сказал музыкант.