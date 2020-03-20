«Веду аскетичный образ жизни»: 49-летняя Наргиз поразмышляла о самоизоляции

Певица советует поклонникам реже бывать на улице. Сама артистка и до коронавируса появлялась в общественных местах с защитной маской.

Экс-подопечная Максима Фадеева в эксклюзивном интервью Teleprogrmma.pro рассказала о своем отношении к самоизоляции, не оставив без внимания проблему с распространением коронавируса по всему миру. 49-летняя Наргиз Закирова не стала скрывать: она привыкла вести аскетичный образ жизни. Таким образом, карантин не стал для нее вынужденным нарушением обычного распорядка дня.

По словам певицы, как и многие другие артистки она понесла ощутимые потери в связи с отменой концертов из-за пандемии. Однако в этом вопросе узбекскую и российскую исполнительницу больше волнует не финансовая сторона, а реакция поклонников. Наргиз очень расстроилась из-за того, что не смогла увидеть, какой же сюрприз подготовили для нее верные почитатели.

Сейчас на фоне карантина, знаменитость старается не выходить на улицу без защитной маски. С этим аксессуаром Наргиз появлялась в общественных местах и до тревожных сообщений о коронавирусе. По словам артистки, она как и любой другой человек заботится о своем здоровье, не пренебрегая мерами предосторожности вне зависимости от пандемии.

«Начнем с того, что я собственно и без вирусов, веду достаточно аскетический образ жизни. Поэтому в этом плане, особых изменений нет», — отметила певица, уточнив, что она бы посоветовала поклонникам меньше бывать на улице.

По мнению знаменитости, у любого карантина есть свои плюсы. Так, появляется уникальная возможность сплотиться со своими детьми, которым порой часто не хватает родительского внимания.

«Прежде всего, детей необходимо занять собой и по возможности все делать вместе», — добавила Наргиз.

Можно заняться саморазвитием: лепкой, рисованием, танцами, пением. Как считает артистка, найдется еще миллиард примеров, благодаря которым период самоизоляции пройдет с пользой для души.