«Все люди испытывают моменты грусти и отчаяния»: Высоцкая заговорила о личном

Актриса Юлия Высоцкая в эфире шоу «Мне это нравится!» заявила, что не любит афишировать свою личную жизнь. По ее словам, многие из известных людей и звезд на самом деле скрывают свои переживания за глянцевой жизнью, когда публикуют фотографии с отдыха на островах, где шампанское льется рекой.

«Все эти люди тоже испытывают моменты отчаяния, бессонницы, грусти, переживаний. Просто соцсети нам об этом не говорят». Юлия Высоцкая

Как она отметила, многие люди все воспринимают буквально. Не так давно она поделилась снимком из итальянского Неаполя. В тот момент кадр отражал ее текущее состояние. В то же время она сказала, что подобные снимки — большая часть иллюзии.

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Напомним, что в 1998 году актриса вышла замуж за режиссера Андрея Кончаловского. Супруг на 26 лет старше своей второй половинки. У пары двое детей. Несколько лет назад в семье случилось несчастье. Автомобиль, в котором ехала звездная пара и их дочь, угодил в ДТП во Франции. Машину вынесло на встречную полосу. Кончаловский и Высоцкая отделались небольшими повреждениями, а вот дочь Маша впала в кому. Не так давно режиссер обмолвился, что он живет только ради того, чтобы дочь вернулась к нормальному образу жизни. Это цель всей его жизни, сообщает «Комсомольская правда».