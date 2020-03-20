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«Мне очень комфортно работать с Костей»: Миронова высказалась о сотрудничестве с Богомоловым

Как отметила актриса, режиссер – умный, тонкий и профессиональный человек.

«Мне очень комфортно работать с Костей»: Миронова высказалась о сотрудничестве с Богомоловым
Мироновой понравилось сотрудничать с Богомоловым/http://globallookpress.com/

Актриса Мария Миронова, которая на сцене театра «Ленком» сыграла в спектакле режиссера Константина Богомолова «Борис Годунов», заявила, что ей по душе работать с мужем светской львицы Ксении Собчак.

«Мне очень комфортно работать с Костей. Он умный, тонкий и профессиональный человек. Недавно мы с ним обсуждали возможность сотрудничества, но пока у меня маленький ребенок, я не смогу подключиться к новым театральным проектам».

Мария Миронова

Также Мария Миронова отметила, что «Ленком» очень осиротел после ухода из жизни художественного руководителя театра Марка Захарова. Выдающийся деятель, напомним, скончался в конце сентября прошлого года. Его смерть потрясла тогда многих актеров.

Как сказала Миронова, она отсутствовала в стране, когда случилась эта страшная трагедия. В театр она пришла спустя три месяца. Она сразу почувствовала ощущение невероятной потери. Причем это чувство до сих пор не проходит. Как добавила Мария Миронова, Марк Захаров – целая эпоха. Она считает, что сейчас никто не сможет занять его пост. Должно пройти определенное время, сообщает «Комсомольская правда».

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