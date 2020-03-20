«Хочется им гордиться»: Чехова рассказала, кем видит восьмилетнего сына в будущем

Анфиса Чехова рассказала, какого будущего хочет для восьмилетнего сына. Как и любая мать, телеведущая не чает в наследнике души: Анфиса старается по возможности делиться с окружающими успехами Соломона, однако подмечает – на самом деле, она очень закрытый человек, хотя с подписчиками старается быть максимально откровенной. Достижения сына для нее очень важны, но на данном этапе Анфиса не задумывается о том, кем будет ее отпрыск в дальнейшем. Для нее важнее, чтобы Соломон вырос достойным человеком.

«Я бы хотела, чтобы он стал счастливым человеком, который следует своему предназначению, умеет радоваться жизни и хорошо обращается с людьми. Хочется им гордиться, а кем он будет по профессии, совершенно не важно», — приводят ее слова «7 Дней».

Чехова подчеркнула также – она не хотела бы, чтобы Соломон избрал для себя профессию, связанную с экстримом. Подобное направление будет тревожить ее. Уже сегодня знаменитость подмечает у своего сына талант к красноречию. Не исключено, что позже мальчик свяжет свою профессиональную деятельность с дипломатией. Анфиса уверена – Соломон не выберет творческое направление, поскольку на то указывает его характер.