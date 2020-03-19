«Счастливые»: Амаль Клуни в топе-бюсте и кожаных брюках засняли с мужем

Джордж Клуни (George Clooney) долгое время был завидным женихом. Журналисты подшучивали, что не хочет потерять свою стать и свободу. Однако импозантный актер в 2014 году его буквально с первого взгляда влюбился в юриста Амаль. Они сыграли свадьбу, а спустя два года стало известно, что актер станет папой. Звезда фильма «От заката до рассвета» арендовал для возлюбленной часть клиники, чтобы она могла спокойно родить, а врачи уделили ей максимум внимания. А ради красивой детской артист затеял такой ремонт, что оплатил соседям отпуск на время шумных работ.

И вот теперь Клуни воспитывает двойняшек Александра и Эллу. Звездные родители скрывают наследников, но иногда папарацци удается подловить пару в общественном месте вместе с малышами. Однако последний раз пару видели вместе в мае 2019 года. Тогда они посетили премьеру мини-сериала «Уловка-22» и выглядели счастливые. После этого супруги пропали из виду. Появились слухи, что актер устал от бытовых проблем и даже якобы завел любовницу.

Пара живет в Британии в особняке, созданном в XVII веке, которое недавно едва не пострадало от наводнения. Накануне в Сети появилось фото супругов, сделанное папарацци. Поклонники посчитали, что снимок свежий из-за пышной бороды артиста. В кадре Амаль запечатлена в топе-бюстье с кружевами белого цвета, которое она сочетала с черными кожаными брюками. Туфли-лодочки в тон и сумка-клатч дополнили образ. Юрист широко улыбалась. Клуни в джинсах и поло держал ее под руку.

Поклонники восхитились нарядом жены актера, а также отметили, что впервые за долгое время видят их счастливыми. «Похоже вернулись домой», «Классная парочка, у Джоржа вкус не всегда был так хорош», «Избавьтесь от бороды, она вас старит», «Неужели она никогда не носит простую одежду, как весь остальной мир, всегда наряженная», «Счастливые и влюбленные», — фото обсуждать пост пользователи Сети.