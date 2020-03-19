«Отменила всех учителей»: Водонаева на карантине приучается к спорту с сыном

Алена Водонаева приучается к активному времяпрепровождению с сыном Богданом. Как и многие другие звездные мамы, телеведущая увела ребенка на домашнее обучение во время пандемии коронавируса. Порталу Teleprogramma.pro звездный блогер поведала, что к новостям о распространении инфекции отнеслась максимально серьезно еще на этапе, когда речь шла о Китае. Когда появление вируса зафиксировали в России, Алена поспешила отказаться от личных встреч сына с преподавателями.

«Я отменила всех учителей у Богдана, все занятия перенесла на дистанционную основу и все преподаватели занимаются с моим ребенком только по Skype», — продемонстрировала серьезность подхода она.

Поскольку на время пришлось прекратить и занятия борьбой, Алена старается по максимуму нагрузить молодой организм спортом и активным отдыхом.

«Я в полной мере осознала, насколько у меня энергичный ребенок, потому что он уже две недели не ходит на спорт и всю энергию выплескивает дома и во дворе. Мы спускаемся в лифте в масках и гуляем в парке и во дворе, чтобы дышать свежим воздухом. Еще у меня в запасе много полезных ссылок, что посмотреть с детьми, что изучить: искусство, опера, книги», — подытожила она.

Разделяет позицию Водонаевой и блогер Алина Ботановна. Она, по ее собственному признанию, забрала детей из садика и увезла за город, там малыши ведут активный отдых без боязни заразиться.

«Мы рады, что у нас есть возможность уехать на дачу, там у нас своя большая территория, и это хорошо для детей: с ними можно гулять, играть, бегать. Хорошо при этом быть в курсе школьной или детсадовской программы, чтобы дублировать ее в домашних условиях, учиться и развиваться дистанционно», — высказалась она.