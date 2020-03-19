Надя Михалкова призналась, что страдала от жуткой депрессии после рождения дочери

Актриса Надежда Михалкова вспомнила, как рождение дочери ввергло ее в жуткую депрессию. 33-летняя знаменитость призналась, что беременность и последующее рождение Нины далось ей очень непросто. Впервые страх за то, что ее жизнь никогда больше не будет прежней, появился в голове Нади в момент, когда она, будучи практически на сносях, не смогла влезть в свое любимое платье. Позже свою лепту в упадническое настроение внес выход картины «Утомленные солнцем»: Михалкова осознала, что премьера фильма станет последней на ближайшие несколько лет.

«Я вдруг поняла, что вокруг будут худые актрисы, которые моложе меня. Все сошло на нет перед тем, как мне нужно было рожать. А потом, когда мне принесли Нину, я так подумала… Нет, конечно, я была рада, но у меня отвалился зуб, была непрокрашенная голова. Мама тогда еще зашла в палату, сначала поумилялась — ой, какая девочка миленькая, а потом: «Надя, тебе нужно волосы прокрасить». Я тогда подумала — пришел мне конец», — смеясь, вспоминает она в передаче «Ещенепознер»

Позже в голове Михалковой стали рождаться еще более страшные думы. Нередко актриса специально сцеживала молоко и уходила куда-то, придумывая себе дела. Молодую мать раздражало, что ее супруг — Резо Гигинеишвили — занят на съемках и не торопится ей помогать. Мучило Михалкову и чувство вины — девушка постоянно пыталась отыскать в себе материнский инстинкт и корила себя за его отсутствие.

«В какой-то момент, когда Нина только родилась, я возила коляску вокруг прудов и думала: «А что, если ее опустить в пруд?» А потом очнулась и поняла — это же ненормальные мысли», — вспомнила она.

Прийти в себя Надежде помог разговор со старшей сестрой Анной. Та успокоила родственницу и объяснила — речь идет о послеродовой депрессии. Все изменится, стоит лишь малышке один раз улыбнуться.