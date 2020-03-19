«Хочется подарить тебе весь мир»: мама Тимати трогательно поздравила внучку с шестилетием

Мать Тимати Симона Юнусова трогательно поздравила свою старшую внучку с шестилетием. 19 марта родители собирались устроить для Алисы богатый праздник, однако в последний момент пышное торжество отменилось из-за пандемии коронавируса. Сначала ребенок, по признанию бабушки, очень расстроился, но к самому важному дню настроение поправилось.

В своих пожеланиях к ребенку Симона постаралась передать максимум душевного тепла. Бабушка призналась, что шесть лет назад обрела большую любовь и огромный смысл жизни. Главной же мечтой Юнусовой является крепкое здоровье девочки и улыбка на лице.

«Хочется подарить тебе весь мир, желание учиться и понимание того, что внешняя привлекательность — это всего лишь бонус от Создателя… Пока мы,взрослые, трудимся над твоим внутренним миром, но наступит момент, когда тебе придется заниматься этим самостоятельно и тогда станет ясно, что удалось нам», — высказалась она.

Пожелала Симона для Алисы и таких банальных, но важных вещей, как верных друзей, мудрых учителей и наличия любви ко всем, кто способен жить. Бабушка не сомневается — ее внучка будет самой счастливой, ведь достичь этого чувства можно, достаточно лишь приложить некоторые усилия для этого.

«С днем рождения, мое сердечко, моя большая-маленькая девочка!» — завершила она свои мысли.

Кроме бабушки Симоны свои теплые поздравления передали и другие члены семьи — Тимати и Алена Шишкова. Не остался в стороне и маленький Ратмир — он также отправил свой «привет» старшей сестре.