«Это гонево»: Гордон расставила точки над «i» в конфликте с Айзой

Катя Гордон расставила все точки над «i» в конфликте с Айзой Анохиной. Звездный адвокат стала гостем нового выпуска шоу «Алена, блин». В разговоре с Аленой Жигаловой Гордон припомнила, как после слов о Валерии и ее новой партии к ней в личные сообщения пришла Айза и стала пугать ее тем, что сольет компромат. Тогда же Анохина заявила, что Гордон употребляет наркотики, встречалась с престарелым мужчиной и снабжает ее женатых друзей-рэперов интимными снимками.

Гордон призналась, что немного устала от бесконечной клеветы, поэтому экспертно заявляет: отношений с «пенсионером» у нее не было. Самым старшим мужчиной из всех был телеведущий 56-летний Александр Гордон, однако тот выглядит превосходно, поэтому о его возрасте говорить не приходится. Отметила также Катя, что в свое время общалась с рэпером ST, но на тот момент он не был женат.

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«Это все гонево, реально. Анохину я вообще видела лет пять назад семь раз всего. Вспомнила, что мы когда-то кокетничали с ST. Написала ему: ты же не поддержишь эту движуху, за которую топит Айза? Он ответил: конечно, не поддержу. В моей жизни не было ни одного рэпера», — акцентировала внимание она.