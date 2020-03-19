Рэпер T-Killah признался, что ему порой не хватает перчинки в отношениях с женой

Рэпер T-Killah стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии он рассказал о своей супруге — бывшей журналистке Марии Беловой. Их свадьба состоялась в 2019 году.

«Я наткнулся на объявление в «Фейсбуке». Маша в те годы занималась благотворительностью. Она работала ведущей на канале «Россия 24». Я и раньше знал о ее существовании. Посчитал, что мне будет с ней интересно пообщаться, и вот так все закрутилось». T-Killah

Как отметил рэпер, их отношения с женой после свадьбы чуть изменились. «Я считаю, что штамп в паспорте стачивает некоторые углы. Потом как-то перчинки в отношениях не хватает. И у нас тоже произошла та же история. Но в такие моменты мы с Машей все проговариваем и не даем друг другу слабину», — признался музыкант.

Также он отметил, что в их отношениях с супругой все построено на доверии. К примеру, жена может уехать в другую страну с коллегами-мужчинам по работе. «Я вообще за, если она куда-нибудь ездит. Ничего страшного в этом не вижу», — сказал рэпер.