«Я молчала, но хватит»: Седокова впала в истерику после обвинений Гордон

Анна Седокова впала в истерику после интервью Кати Гордон Алене Жигаловой. Напомним, на днях юристка появилась в студии проекта «Алена, блин», где рассказала, что когда лежала на сохранении в больнице, ее супруг Сергей Жорин изменял ей с певицей. Сама Катя узнала об этом по фото, которое Анна якобы опубликовала из их общей с Сергеем квартиры.

Седокова смолчать на обвинения не смогла. Девушка разместила в Instagram свою версию случившегося. Анна не поленилась найти тот снимок, о котором ведется речь. На фото она действительно стоит в синих джинсах, но те, по ее словам, принадлежат ее молодому человеку, с которым она встречалась.

«Вот он, мой парень, с которым я встречалась. Смотрим еще раз – это моя квартира, мой плинтус и мои обои. Это мой живот и это джинсы другого человека. Неужели вы думаете, что Жорин войдет в такой размер?», — высказалась она.

Услышанное довело Анну в буквальном смысле до истерики. Когда многодетная мать пытается объяснить свою непричастность к этой истории, у нее дрожит голос.

«Все, я больше не могу. Я долго молчала, но хватит. Катерина рассказывает о том, какая я ужасная женщина, но это такой бред», — резюмировала Седокова.