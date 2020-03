Живое исполнение: Алсу в домашней обстановке спела хит Уитни Хьюстон

Алсу много путешествует. Ко всему прочему, в последнее время певица стала часто посещать светские мероприятия. В марте она отметилась на шоу Валентина Юдашкина в Кремлевском дворце, а позже повеселилась с подругами на вечеринке у Алексея Чумакова, а также на празднике у Аллы Крутой. После этого певица была вынуждена самоизолироваться в связи с пандемией коронавируса. Она последовала примеру коллег.

Даже годовщину со дня свадьбы Алсу пришлось отмечать дома. Также она рассказала, что наконец-то перебрала гардероб и снова начала рисовать. Артистка считает большим плюсом то, что может провести время с семьей. Девушка отметила, что они много общаются, смотрят фильмы и даже поют. Звезда решила порадовать фанатов и опубликовала домашнее видео. На кадрах она в черной футболке и джинсах с высокой талией поет вживую хит Уитни Хьюстон I Will Always Love You.

Поклонники были очарованы не только красотой 36-летней артистки, но и ее вокалом. Они одарили девушку множеством комплиментов. «Кто поет, Алсу или Уитни Хьюстон! Потрясающе», «Вы очень талантливая!», «Это очень круто», «Очень нравится! Превосходно», «Как красиво! И песня, и певица. Следующую какую-нибудь веселую заданную песню спойте», «Очень нежно, красиво, искренне», «Затмила оригинал», — прокомментировали пост пользователи.

Напомним, что дочка Алсу, Микелла Абрамова, в прошлом году приняла участие в шоу «Голос. Дети». Девочка решила пойти по стопам матери и реализует свой талант на сцене. Наследницу артистки многие хвалят. Она уже снимает клипы с друзьями, а иногда точно также записывает домашние видео, демонстрируя свой вокал.