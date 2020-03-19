«Лежала на сохранении в больнице»: Гордон случайно узнала об измене Жорина с Седоковой

Адвокат Катя Гордон случайно узнала об измене второго супруга, юриста Сергея Жорина, с певицей Анной Седоковой. О перипетиях брака Катя вспомнила в гостях у Алены Жигаловой в одноименной передаче на YouTube. Гордон призналась, что ее отношения с Жориным никогда не были стабильными: брак всегда состоял из «примирительной части» длиной в половину недели и насилия. Иногда Кате даже приходилось ночевать у подруг.

Однажды, когда Гордон лежала на сохранении в больнице, она увидела в Instagram певицы Анны Седоковой снимок, на котором артистка позирует в ее квартире в одних джинсах.

«Я была беременная, мы еще были в браке. Лежу, значит, в больнице, а Седокова выкладывает фото. Я смотрю — е-мое, это же наши обои и плинтус. Я пишу: «Седокова, может, я рожу хотя бы? Ты чего? Ты же такая у нас хорошая». Она мне тогда ответила: «Ой, а вы что ли в браке?» «Да, и я как бы беременна», — вспомнила Гордон тогдашнюю ситуацию.

Сейчас, признается Катя, на Анну она зла не держит. Отношения с Жориным остались далеко позади. Гордон себя чувствует многократно счастливее и увереннее, ведь теперь она может позволить себе все, что угодно. Катя обрела спокойствие и перестала психологически защищаться от окружающих.