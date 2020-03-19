Коронавирус, уходи: Галь Гадот спела песню Джона Леннона

Голливудская актриса Галь Гадот, известная прежде всего по роли Чудо-женщины из многочисленных экранизаций комиксов DC, заскучала во время карантина. Звезда уже шесть дней находится в добровольном заточении и поэтому решила подарить своим фанатом небольшое чудо. В своем личном аккаунте в Instagram Гадот выложила видеоролик, в котором всемирно известные актеры поют песню Джона Леннона Imagine.

Для того, чтобы поддержать Галь и всех тех, кто в данный момент страдает из-за эпидемии, Марк Руффало, Натали Портман, Зои Кравиц и многие другие знаменитости со всего света оставляют креативные посты на злободневную тему в своих соцсетях.

Как пишет актриса, эпидемия затронула всех, не важно в какой точке мира находятся люди. Напоследок звезда пригласила всех желающих петь Imagine вместе с ней и другими актерами.