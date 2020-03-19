Принарядила сына: возлюбленная Тимати оригинально поздравила падчерицу с днем рождения

Алисе исполнилось шесть лет. Избранница рэпера не дружит с его бывшей невестой, но все-же поздравила маленькую именинницу.

Тимати уже почти пять лет состоит в отношения с Анастасией Решетовой. Недавно модель подарила ему наследника — сына Ратмира. Пара счастливо живет вместе: много путешествуют, устраивают совместные гивы, выходят в свет. До сих пор неизвестно, поженились они, или предпочитают обходится без штампа в паспорте. От прошлых отношений с Аленой Шишковой у рэпера подрастает дочь Алиса. Девочка уже успела не только познакомится с братиком, но и подружилась с ним.

19 марта дочери Тимати исполнилось шесть лет. Обычно родители устраивают для нее пышный праздник, но на этот раз они обошлись тихим семейным застольем. Из-за коронавируса, Шишкова и ее бывших избранник не стали собирать большое количество гостей. Правда девушка украсила свою квартиру воздушными шарами, чтобы создать праздничную атмосферу и порадовать именинницу. Алису поздравила не только мама, но брат рэпера Артем, бабушка Симона Юнусова. В соцсети написал ей теплые слова и сам Тимати.

Никто не ожидал, что поздравления прозвучат и от Решетовой. Девушка обычно не появлялась на праздниках, которые хоть как-то связаны с Шишковой. Она признавалась, что они не дружат, хоть и иногда и общаются. Модель нашла оригинальный способ поздравить падчерицу. Она нарядила пятимесячного сына в рубашку и брюках на подтяжка. Рядом с ним была открытка с надписью: «С днем рождения, сестренка».

Так от лица Ратмира возлюбленная Тимати написала поздравление Алисе. Поклонники оценили снимок. «Это так мило», «Ох, какой сладкий», «На Тимура очень похож. Сладкий малыш», «Молодчина, Настя», «Маленький джентльмен», «Хороший мальчик! Ну чудо!», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Решетова отметила на публикации маму рэпера. Давно ходят слухи, что они не ладят. Поклонники стали гадать, зачем она решила привлечь внимание будущей свекрови к снимку.