«Слишком много переживаю»: Воеводина слегла в четвертый раз за месяц

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина заболела в четвертый раз за месяц. Об этом модель откровенно рассказала своим подписчикам в Instagram. После расставания с монаршей особой россиянке приходится много работать, чтобы обеспечить себя и маленького сына Леона. Оксана предположила, что именно напряженный график пагубно сказывается на ее здоровье.

«Я опять заболела. В четвертый раз за месяц, несмотря на то, что везде хожу в маске. Раньше я простужалась каждый месяц, а теперь каждую неделю… В общем, мне кажется, я слишком много работаю, переживаю и стараюсь. Никогда не была такой прежде, может, стоит относиться ко всему проще?» — написала она.

Как в случае с многими другими знаменитыми людьми, коронавирус повлиял и на жизнь Воеводиной с сыном. Сейчас модель не может улететь отдыхать за рубеж. Оксана надеется, что в скором будущем пандемия стихнет, и все вернется на круги своя.

«Как только пройдет эпидемия, мы с Леоном обязательно полетим куда-нибудь загорать и отдыхать», — мечтает она.

Напомним, о разводе россиянки с Мухаммадом V стало известно в июле 2019 года. Тогда экс-король заявил, что Оксана якобы изменяла ему, поэтому он не может быть уверен, что Леон является его сыном. Позже выяснилось, что сноху невзлюбила мать мужчины — именно она настояла на разводе сына с Оксаной.