«Твоей энергией можно заряжать города»: Валерия поздравила Бабкину с юбилеем

Певица Валерия поздравила народную артистку Надежду Бабкину с юбилеем. 19 марта руководителю ансамбля «Русская песня» исполняется 70 лет. Недавно в передаче «Секрет на миллион» Бабкина признавалась, что совсем не чувствует своего возраста и даже была бы не прочь завести пару общих детей с Евгением Гором, однако сейчас все ее силы уходят на воспитание юных музыкантов.

Сегодня Надежде поступает много поздравлений: друзья и знакомые спешат поздравить исполнительницу и оставить для нее добрые слова. Так, певица Валерия обратилась к Бабкиной через личный Instagram. Артистка разместила совместный снимок, на котором обе певицы надели на себя яркие пальто.

«Огненная наша Надя, с днем рождения!!!! Твоей энергией можно заряжать целые города. Как же везет тем, кто рядом с тобой, и, конечно, твоим преданным зрителям и слушателям. Будь здорова и счастлива!» — написала она.

Сама Надежда в долгу не осталась и душевно поблагодарила коллегу за поздравления. Засыпали Бабкину добрыми словами и фолловеры Валерии. Они назвали певицу красавицей и подметили – с такой харизмой, как у Надежды, можно покорять Эверест.