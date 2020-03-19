Редкие кадры: Пиппа Миддлтон в клетчатом пальто прогулялась с годовалым сыном по Лондону

Пиппа Миддлтон является младшей сестрой Кейт Миддлтон, супруги принца Уильяма. Девушка давно стала светской львицей. В 2017 году она вышла замуж за менеджера хедж-фонда Джеймса Мэттьюза, а спустя год у них родился сын Артур. Пара редко появляется на публике, а о своем наследнике и вовсе предпочитают не рассказывать. Влюбленные не видели уже несколько месяцев, но на днях папарацци засняли сестру герцогини Кембриджской на прогулке.

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По Лондону Пиппа прогуливалась с ребенком. Она облачилась в свитер горчичного цвета и пальто клетчатого цвета. Девушка собрала волосы в пучок и скрыла лицо за солнцезащитными очками. Вместо обуви на каблуке она предпочла комфортные кроссовки. 1,5-годовалый Артур был одет в синие пуховки и вязаную шапку. У малыша порозовели щечки, но он выглядел спокойным, как и его мама.

В момент, когда были сделаны эти фото, еще не было такой сильной паники из-за коронавируса. Однако уже тогда жителям Лондона рекомендовалось проводить больше времени дома. Однако Пиппа решила пренебречь советами и подышать свежим воздухом с наследником. Отметим, что ее сестра тоже появлялась на публике несколько раз в марте. Она посещала светские мероприятия, а минувшие выходные провела вместе со своими детьми в загородной резиденции в Анмер-Холл.

Более того, теперь наследники Миддлтон и принца Уильяма не будут ходить в школу. Учебно учреждение в Лондоне перевело учеников на дистанционное обучение, поэтому теперь принц Джордж и принцесса Шарлотта будут обучаться дома на время карантина.