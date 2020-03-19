«С пользой и заботой о себе»: Дарья Клюкина поделилась, как проводит время на карантине

И обычные люди, и звезды шоу-бизнеса в период эпидемии коронавируса стремятся меньше выходить из дома. Кто-то сознательно изолировался в четырех стенах и коротает дни, развлекая себя самыми разными делами.

Модель и участница одного из сезонов популярного шоу «Холостяк» Дарья Клюкина в личном аккаунте в Инстаграм рассказала, чем заняла себя в эти напряженные дни.

«Стараюсь проводить дни с пользой и заботой о себе. Все занятия перевела в онлайн — так что английский и психолог никуда не делись. Появилось время для чтения — на очереди немало книг по вашим советам. Работаю, конечно, тоже из дома. Разница только в том, что могу это делать с маской на лице» — перечислила свои дела звезда Инстаграма.

Клюкина заключила, что сидеть дома не так уж плохо. А тем временем в России количество заболевших коронавирусом достигло 199 человек. За последние сутки появилось 52 новых случая,