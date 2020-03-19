Принц Джордж и принцесса Шарлотта перейдут на домашнее обучение

В связи с пандемией коронавирса во многих странах был введен аварийный режим. Улицы опустели в Австрии, Франции и Италии. В Англии не только жители королевства, но и члены королевской семьи стараются обезопасить себя. 71-летний принц Чарльз с трудом отвыкает от рукопожатий. А вот внуки королевы Елизаветы II с 20 марта перестанут ходить в учебные заведения. Лондонские дневные школы Thomas’s Battersea переходят на дистанционное обучение из-за эпидемии.

Теперь дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон какое-то время не смогут общаться со сверстниками. Принцу Джорджу шесть лет, он уже давно ходит в школу. Компанию ему с прошлого года стала составлять четырехлетняя принцесса Шарлотта. А вот младший наследник супругов принц Луи еще слишком мал, поэтому нововведения его никак не коснулись. Отметим, что школа рекомендовала всем родителям перейти на дистанционное обучение. При этом учреждение будет открыто до последнего дня семестра для тех учеников, у чьих родителей нет возможности находиться вместе с ними дома по причине работы, пишет Daily mail.

Эти меры были введены не просто так. Недавно в этой школе несколько детей поместили на карантин из-за подозрений на коронавирус. Сейчас они жду результатов медицинского теста.

Напомним, что Миддлтон недавно провела выходные в Анмер-Холле. Ее заметили вместе с наследниками в одном из магазинов. Герцогиня Кембриджская выбирала одежду для детей. По словам очевидцев, она была одета просто, но со вкусом.