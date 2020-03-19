Спасение от коронавируса: Джордж Мартин продолжает работу над новой частью «Игры престолов»

Автор изолировался от окружающего мира и все время посвящает книге, тем самым обезопасив себя от пандемии.

Хотя эпидемия коронавируса несет только угрозу жителям нашей планеты, некоторые люди все же пытаются найти в пандемии хоть какие-то плюсы. Например поклонники книг и сериала «Игра престолов» были только рады узнать, что автор Джордж Мартин решил не подвергать себя опасности и все свободное время проводит в четырех стенах своего дома, занимаясь работой над новым романом «Ветры зимы». Писатель находится в особой группе риска, так как ему уже 71 год и в случае заражения коронавирусом последствия могут быть тяжелыми.

Как рассказывает сам Мартин в личном блоге, он благодарит всех тех, кто волнуется о его здоровье, а также сообщает, что с его самочувствием все в полном порядке. Также неизвестно, где именно в данный момент находится писатель, ясно лишь то, что локация эта отдаленная и изолированная от общества.

А особенной радостью для фанатов стала информация о том, что Мартин взял себя в руки и каждый день пишет долгожданную книгу.