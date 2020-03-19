Перебрали лишнего: Шон Бин подрался с женой на борту самолета

Пассажиры рейса, следовавшего из Ванкувера в Лондон, стали свидетелями сцены, достойной экранизации. Еще бы: в главной роли авиадебоша оказался знаменитый британский актер и звезда сериала «Игры престолов» Шон Бин. 60-летний исполнитель роли Эддарда Старка в культовом многосерийном фэнтэзи повздорил со своей 33-летней супругой Энди Мур. Пара летела первым классом, и начала ссору, в ходе которой полилось вино и полетели бокалы.

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Как пишет The Sun, ссылаясь на очевидцев семейной драмы, после девятичасового возлияния охмелевшие супруги вступили в словесную перепалку. И от слов быстро перешли к конкретным действиям: жена вылила на колени мужу бокал белого, а он в ответ запустил в нее стеклянный фужер. Конфликт поспешили замять члены экипажа, полет завершился благополучно, и в полицию о происшествии не сообщалось.