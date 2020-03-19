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«Триста тысяч на каждого – перебор»: Миро вступилась за Аршавина в споре об алиментах

Бывший капитан сборной России по футболу требует урезать сумму выплат на троих детей.

«Триста тысяч на каждого – перебор»: Миро вступилась за Аршавина в споре об алиментах
Лена Миро. Фото: Инстаграм

Скандальный блогер Лена Миро вступилась за бывшего капитана сборной России, а ныне тренера молодежного состава «Зенита» Андрея Аршавина. Ранее спортсмен обратился в суд с требованием сократить сумму алиментов: ранее исполнительный орган власти предписал знаменитость выплачивать по 300 тысяч рублей ежемесячно на каждого из троих детей. Барановская позже заявила, что ей очень стыдно за экс-супруга и его поведение, особенно с учетом сложной финансовой ситуации на мировом рынке.

Миро же неожиданно Аршавина поддержала. Она заявила, что система выплаты алиментов, основанная на проценте от заработка, выглядит странно. Выплачивать же каждому ребенку баснословную сумму, как Андрей, дано далеко не каждому.

«300 тысяч на каждого ребенка — перебор. При нынешних ценах нормальную жизнь ребенку можно обеспечить за 100 тысяч в месяц. Значит, вклад папы – полтос», — порассуждала она.

По уверениям Лены, Барановская спокойно сможет прожить сама и обеспечить своих детей всем необходимым без финансовой помощи бывшего футболиста. В таком случае, позиция Аршавина выглядит более убедительной.

«О чем Юля думала, когда рожала от случайного сожителя детей? Явно не о том, чем их кормить, когда ее бросят», — не удержалась от едкого замечания блогер.

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