«Кто-то должен зарабатывать деньги»: Анфиса Чехова отказалась от самоизоляции

Анфиса Чехова прославилась благодаря эротическому шоу. Теперь она ведет ряд различных проектов, много путешествует и растит семилетнего сына Соломона. С отцом мальчика Гурамом Баблишвили артистка рассталась три года назад. Теперь она сама заботится о ребенке. Девушка не скрывает, что ей приходится много работать. При этом она всегда выглядит безупречно. Поклонники не перестают восхищаться ее красотой.
В марте коронавирус был объявлен пандемией. В связи с этим для россиян настали суровые времена. Многие звезды решили самоизолироваться, подавая пример другим. А Яна Рудковская, Ксения Бородина и другие известные персоны оказались на карантине, так как недавно посетили страны Европы. Одни в такой сложной ситуации находят время на семью и занимаются домашними делами, как Алсу, другие страдают от скуки. А вот Чехова призналась порталу Teleprogramma.pro, что ее жизнь почти не поменялась из-за карантина.
Она поведала, что не стала в чем-либо ограничивать своего сына. «Он занимается уроками, гуляет на улице и живет детской жизнью: играет, смотрит мультики. Я не сижу дома, поэтому он не всегда рядом с мамой, но я думаю, что он радуется тому, что не находится в школе», — рассказала телеведущая. Сама Анфиса не боится за свое здоровье, поэтому продолжает работать вне дома.
«Кто-то должен зарабатывать деньги для семьи. У меня мужа нет, поэтому я все делаю сама, для того, чтобы обеспечивать свою жизнь и ребенка. Поэтому я периодически выезжаю. У меня очень хороший иммунитет, если честно. В принципе, уже четыре года ничем не болею. Вокруг меня вирусы были у всех и у Сомика, он заражал на яхте людей, детей друзей. Я просто правильно питаюсь, не ем сахар. А сахар очень сильно убивает человеческий иммунитет. Поэтому мне не так страшно выходить в город. Естественно, я масками предохраняюсь, не бываю там, где большие скопления людей. За себя я уверена», — пояснила Чехова.