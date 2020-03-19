«Кто-то должен зарабатывать деньги»: Анфиса Чехова отказалась от самоизоляции

Анфиса Чехова прославилась благодаря эротическому шоу. Теперь она ведет ряд различных проектов, много путешествует и растит семилетнего сына Соломона. С отцом мальчика Гурамом Баблишвили артистка рассталась три года назад. Теперь она сама заботится о ребенке. Девушка не скрывает, что ей приходится много работать. При этом она всегда выглядит безупречно. Поклонники не перестают восхищаться ее красотой.

В марте коронавирус был объявлен пандемией. В связи с этим для россиян настали суровые времена. Многие звезды решили самоизолироваться, подавая пример другим. А Яна Рудковская, Ксения Бородина и другие известные персоны оказались на карантине, так как недавно посетили страны Европы. Одни в такой сложной ситуации находят время на семью и занимаются домашними делами, как Алсу, другие страдают от скуки. А вот Чехова призналась порталу Teleprogramma.pro, что ее жизнь почти не поменялась из-за карантина.

Она поведала, что не стала в чем-либо ограничивать своего сына. «Он занимается уроками, гуляет на улице и живет детской жизнью: играет, смотрит мультики. Я не сижу дома, поэтому он не всегда рядом с мамой, но я думаю, что он радуется тому, что не находится в школе», — рассказала телеведущая. Сама Анфиса не боится за свое здоровье, поэтому продолжает работать вне дома.